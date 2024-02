Zum Valentinstag in Neuss Warum eine Paarberatung auch ohne Krise sinnvoll sein kann

Ständiger Streit, Feindseligkeiten oder ein Seitensprung: Wenn Paare zu Fee Kalter kommen, stecken sie oft schon tief in der Beziehungskrise. „Ich würde mir wünschen, dass viele schon früher den Weg in die Beratung finden“, sagt die Psychologin. Generell setzt sie in ihrer Praxis an der Königstraße auf Prävention – mit einem Team bietet sie so unter anderem Coachings für Unternehmen an, in denen es um mentale Gesundheit am Arbeitsplatz geht, zu ihrem Angebot gehören aber auch Beratungen für Privatpersonen. Und bei Letzteren sei die Nachfrage nach Paar- und Eheberatungen groß.