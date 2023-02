Problem in Neuss FDP kritisiert Elterntaxis

Die FDP möchte nun den nächsten Gefahrenpunkt ausgemacht haben – und zwar den Kreuzungsbereich Aurinstraße, Nierenhofstraße und Lorbeerstraße. „Ich verfolge die Gefährdungen durch parkende Eltern mittlerweile schon mehrere Monate lang. Immer – außer in den Ferien – gibt es an Schultagen mehr oder weniger massive Gefährdungen. Nicht selten gehen diese Eltern mit den Kindern zum Schultor und warten anscheinend dort, bis die Kleinen im Schulgebäude verschwunden sind“, beschreibt Bernd Kahlbau, der für die FDP als sachkundiger Bürger aktiv ist. Das Schulverwaltungsamt habe seine Schilderung zur Situation im Kreuzungsbereich bereits an das Ordnungsamt und die Kreispolizeibehörde weitergeleitet. „Kontrollen und Verbesserungen habe ich leider nicht feststellen können“, sagt er. Mit einer Anfrage für den Bezirksausschusses III (Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten) möchte er den Fokus der Aufmerksamkeit erneut auf die aus seiner Sicht „nicht unerheblichen Risiken im Kreuzungsbereich in Reuschenberg“ lenken und effektive Schritte zur Abhilfe anstoßen.