Aus für Sekundarschule Neuss : FDP fordert Lösungen für Schulformwechsler

Christiane Zangs verweist auf „schulinterne Angelegenheiten“. Foto: Stadt Neuss

Neuss Die FDP sorgt sich um zukünftige Schulformwechsler in Neuss. „Die Sekundarschule Neuss übernimmt zum neuen Schuljahr 2019/20 wie in den vergangenen Jahren mehr als 30 Schüler aus dem Gymnasium in ihre Klasse 7, die Realschule Holzheim noch zehn weitere“, erklärt Bernd Kahlbau, schulpolitischer Sprecher der FDP.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

„Die Gesamtschulen können – wie jedes Jahr – niemanden aufnehmen.“ Nach einem Gespräch mit Georg Balster, Leiter der Sekundarschule Neuss, stellt sich Kahlbau die Frage, was ab 2020 passiert, wenn die Sekundarschule Neuss keine Klasse 7 mehr anbieten dürfe. Es fehle die zentrale aufnehmende Schule für die betroffenen Familien.

Wegen zu geringer Anmeldezahlen an der Sekundarschule Neuss hatte die Bezirksregierung Düsseldorf im vergangenen Jahr die Reißleine gezogen und die Stadt aufgefordert, die Schule nach und nach aufzulösen. Neue Eingangsklassen werden dort daher nicht mehr gebildet. Die bereits bestehenden Jahrgänge können dort zwar ihre Abschlüsse erreichen. Bis 2023 soll die Sekundarschule allerdings sukzessive – also Stufe für Stufe – auslaufen. Das hat die Politik beschlossen. Dies ist auch eine Herausforderung für die künftige Schulentwicklung.