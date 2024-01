Prozess in Düsseldorf Faustschlag nach sexueller Belästigung im „Wellneuss“?

Der Angeklagte verließ den Saunaraum und soll in unmittelbarer Nähe der betroffenen Zeugin gestanden haben. Als diese dann den Geschädigten identifizierte, soll der Angeklagte diesem ohne Vorwarnung unmittelbar mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte soll durch die Wucht des unerwarteten Schlages nach hinten auf den Boden gestützt sein. Seine Nase soll geblutet haben und angeschwollen sein. Er soll für etwa zwei Wochen Kopfschmerzen und Schmerzen an der Nase gehabt haben.