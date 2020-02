Fastenzeit in Neuss : Das sind die Termine der Fasten-Predigtreihe und Passions-Ausstellung

In der Kirche St. Marien gibt es in der vorösterlichen Zeit an jedem Mittwoch eine Fastenpredigt. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Mit Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch (26. Februar), die als Vorbereitungszeit auf das Osterfest hinführt, startet in der Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte wieder die fünfteilige Reihe der Fastenpredigten in St. Marien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Termin ist immer mittwochs um 18.30 Uhr, die erste Fastenpredigt ist am 4. März zu hören.

Sozusagen flankiert wird die Predigtreihe von einer Ausstellung mit dem Titel „Zeichen der Passion – 14 Bilder zum Kreuzweg Christi“. Die Arbeiten von Ulrich Dohmen werden im Quirinusmünster gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr. „Während der Eröffnung gibt der Künstler einen Einblick in sein Werk“, kündigt Monsignore Guido Assmann als Oberpfarrer an St. Quirin an. Die Ausstellung kann bis zum 13. April besichtigt werden.

Die Fastenpredigten an St, Marien stehen in diesem Jahr unter dem Leitwort „Maria im Leben der Kirche: fünf Bausteine einer Marianischen Spiritualität“.

4. März Pfarrer Hermann-Josef Schmitz aus Neuss spricht zum Thema „Maria Urbild der Kirche inmitten der Apostel“. Cecilia Roh-Nyqvist (Sopran) und Martin Nyqvist (Orgel) übernehmen die musikalische Begleitung.

11. März Prälat Josef Sauerborn aus Köln wählt das Thema „Maria zur Gottesmutter erwählt und im Ja-Wort bereit“.

18. März Pfarrer Oliver Dregger aus Düsseldorf nähert sich „Maria als Lehrmeisterin gläubiger Lebensbetrachtung“.

25. März Pfarrer Elmar Kirchners Thema lautet: „Maria Schmerzensmutter und Mutter der Kirche“.

1. April Der aus Neuss stammende Kölner Domdechant Robert Kleine spricht zum Abschluss der Reihe über „Maria als Zeichen der Hoffnung in den Himmel erhoben“.

(-nau)