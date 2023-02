Fastenzeit in Neuss Pastor Koenigs „Fastenfibel“ mit Mutmaßungen über den Osterhasen

Das Titelbild der Broschüre ziert das Kreuz in der Klosterkapelle, das Koenig in früheren Jahren zur Fastenzeit schon mit einer Schwimmweste versah – in Erinnerung an die im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge. In diesem Jahr ist es mit einer Stola in Violett geschmückt der liturgischen Farbe für Stille und Besinnung, Umkehr und Buße. Eigentlich, sagt Koenig, sollte das Kreuz als Zeichen des Verzichts ganz verhüllt sein.