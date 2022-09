Angebot in Neuss : Teilnahmerekord bei „Sport im Park“

Neuss Fast 8000 Frauen und Männer nutzten von Anfang Juni bis Ende August die Angebote im Neusser Stadtgebiet. Besonders begehrt: Stand-Up-Paddling und Kanu. Die Planungen für 2023 laufen.

Sieht man von etwas Regen Anfang Juni ab, so waren es sonnenreiche und heiße drei Monate. Die ein oder andere Sportstunde wurde somit der Hitze angepasst, sodass körperliche Überanstrengung vermieden wurde und es dennoch zu keinen wetterbedingten Ausfällen kam. Die 194 Trainingseinheiten nutzten 7990 Teilnehmer – Rekord! Durchschnittlich waren das 42 Teilnehmer pro Sporteinheit. Den größten Zuspruch erfuhr bei den Temperaturen folgerichtig das Wassersportangebot mit „Stand-Up-Paddling“ und „Kanu“ am Sandhofsee. „Yoga“ im Stadtgarten, „Qi-Gong“ und „Fit werden und bleiben“ im Nordpark waren die teilnahmestärksten Angebote ohne das kühle Nass, gefolgt von „Rücken Fit“ im Südpark, welches erstmals sonntags stattfand.

Auch mit der Teilnahme an den Angeboten „Yoga“ im Südpark, „Allgemeiner Gesundheitssport“, „Fit Mix“, „Pilates“, „XCO®-Walking“ und dem neuen Angebot „Stretching-Workout“ sind die Verantwortlichen sehr zufrieden; das „Allgemeine Fitnesstraining“ in Allerheiligen und die „Functional Trainings“ in Hoisten und in Norf warteten mit kleineren Gruppenstärken auf.