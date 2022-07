„Farbgefühle“-Festival in Neuss : Tausende Besucher im Rennbahnpark erwartet

„Farbgefühle“-Festival in Neuss

Neuss Neuss zündet den Endspurt im ersten Event-Sommer seit Ausbruch der Corona-Pandemie: Im Rennbahnpark wird am kommenden Samstag nämlich das „Farbgefühle“-Festival gefeiert.

(jasi) Nach Veranstaltungen wie „Summer & Dogs“, „Neuss karibisch“ oder „Nüsser Genüsse“ wird es nun kunterbunt in der Quirinusstadt. Im Rennbahnpark wird am kommenden Samstag nämlich das „Farbgefühle“-Festival gefeiert, zu dem Tausende Besucher erwartet werden. Das Event, das auch als „Holi Festival of Colours“ bekannt ist, findet von 13 bis 22 Uhr statt.