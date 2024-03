Pinker Angriff am Weltfrauentag Farb-Attacke aufs Neusser Grenadier-Denkmal

Schützenpräsident Martin Flecken wollte, unmittelbar nachdem er über den Vorfall informiert wurde, Anzeige bei der Polizei erstatten. „Die war allerdings bereits aufgenommen worden“, sagt er. In Anbetracht der Farbe und des Datums – am 8. März wird schließlich der Internationale Frauentag gefeiert – schließt der Präsident zumindest nicht aus, dass mit dem Angriff in Pink ein Statement in Bezug auf die Satzungsdiskussion gesetzt werden soll, bei der es um eine aktivere Frauenrolle bei den Neusser Bürger-Schützen geht. Die Attacke könne aber sowohl aus dem einen als auch aus dem anderen „militanten Lager“ kommen, so Flecken. Also entweder von Menschen, die eine aktive Frauenrolle bei den Schützen strikt ablehnen oder von denjenigen, die sich für mehr Gleichberechtigung einsetzen. Unabhängig von jener Mutmaßung hält Flecken jedoch fest: „Der Farbanschlag ist besonders erschreckend, weil durch den Handschlag der beiden Figuren eigentlich die Harmonie unter den Schützen symbolisiert werden soll.“