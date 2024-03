Kammerakademie im Neusser Zeughaus Fantastischer Abend mit neu komponiertem Vivaldi

Farbenfroh, melancholisch, beeindruckend – als die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein das Zeughaus am Markt mit den Melodien Max Richters, Phillip Glass´und Antonio Vivaldis erfüllte, konnte das Publikum nur staunen und lauschen. Wie die Orchesterleiterin Isabelle van Keulen dem Publikum vor Beginn des Konzerts berichtete, handelte es sich bereits um den zweiten Auftritt des Ensembles, der an diesem Tag stattfand. Wenige Stunden zuvor hatte das Streichorchester noch in Utrecht musiziert. Das Programm, das das Kammerorchester unter der Leitung der bekannten Violin- und Bratschenvirtuosin an diesem Abend präsentierte, lief unter dem Titel „Vivaldi Recomposed“ und beinhaltete als Höhepunkt nach der Pause Ausschnitte von „Die Vier Jahreszeiten“ Vivaldis in der bearbeiteten Version von Max Richter.