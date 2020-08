Filmbörse in Neuss : Film-Fans stöbern in der Wetthalle

Neuss Ab in die Wetthalle! Das war am Wochenende zumindest die Losung für zahlreiche Film-Fans. Schon bevor die von Sascha Kleist organisierte Filmbörse öffnete, hatte sich eine rund 150 Meter lange Warteschlange gebildet.

Kleist gab die Verhaltensregeln aus: „Abstand halten, Hände desinfizieren, drinnen Maske tragen.“ Diese Einschränkungen störten die Filmfans nicht. Der Grund: Veranstaltungen dieser Art sind in Corona-Zeiten rar geworden. „Ich bin Andreas aus Gelsenkirchen, Filmfreunde kennen mich“, sagte ein Händler. Er weiß, was die Fans wünschen: „Horror ist der Hit. Auch Zombie-Filme verkaufen sich gut.“ Andreas erklärte, diese Börse sei die einzige ihrer Art, die trotz Corona stattfindet. Die teuersten Streifen kosteten bei ihm 99 Euro – nicht mehr erhältliche Klassiker mit Liebhaberstatus. Aber er hatte auch viele Filme für kleines Geld im Angebot: Den Zeichentrickfilm „Rudi Rotnase“ gab es schon für einen Euro. Rund 500 Filme hatte er mitgebracht. Der favorit des Händlers: „,Die Wildgänse kommen’ – diesen Film habe ich bestimmt 150 Mal gesehen.“

Überall wurde mit Sonderangeboten geworben. Besonders günstig kamen Käufer weg, die an einen Stand gleich mehrere Filme kauften. „Superdeal“ stand hier, einige Meter weiter lockte der „Preishammer des Tages – jede DVD in dieser Kiste nur 2,99 Euro“. Einige Euro reichten so für einige längere Filmabende daheim. Zu den vielen Angeboten zählten auch Filmplakate, die bis zu 80 Jahre alt sind. Händler und Besucher kannten sich oft – und erkannten sich trotz Mund- und Nasenschutz.

Wer bestimmte Filmfiguren besonders schätzt, hat sie am liebsten ständig um sich. Auch sie waren gestern auf der Filmbörse an der richtigen Adresse. Denn die Auswahl an Filmfiguren war ebenfalls enorm. Freddy Mueller aus „Mörderische Nächte“ beispielsweise gab es in den unterschiedlichsten Größen und Ausführungen. Das Narbengesicht trug teilweise einen gestrickten Miniaturpullover, aber überwiegend war das Streifenmuster nur aufgemalt. Lena aus Bochum war zur Frühaufsteherin geworden und die Königin im Reich der Merchandising-Figuren – Figuren, die vor allem was für Fans sind.