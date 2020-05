Kostenpflichtiger Inhalt: Vor Geisterspielen in der Bundesliga : Den Fanclubs in Neuss fehlt der Kick

Michael Rotte mit einem Schal seines Fanclubs „Novesia Allstars“. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Am Wochenende rollt nach der Corona-Pause wieder der Ball in der Bundesliga. Bei den Fanclubs in Neuss kommt aber noch keine Stimmung auf. Die meisten schauen alleine in den eigenen vier Wänden.