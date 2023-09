Familienzentrum „Sonnenblume“ der Lebenshilfe Erste inklusive Kita in Neuss feiert 25-Jähriges

Bei strahlendem Sonnenschein feierte das Familienzentrum Sonnenblume in Grimlinghausen nun seinen 25. Geburtstag – ein Anlass, bei dem auch an die Anfänge der Kita gedacht wurde. Als sich die Lebenshilfe 1998 auf den Weg machte, um ein Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderung zu schaffen, war das nicht selbstverständlich. Ein vergleichbares Angebot gab es in Neuss nicht. Es wurde also eine Kita eröffnet, die immer weiter gewachsen ist. Aus drei Gruppen wurden vier, aus der Kita ein Familienzentrum, das mittlerweile fest in Grimlinghausen verankert ist und zu einem Treffpunkt für Eltern und Kindern mit und ohne Behinderung, verschiedener Kulturen und Religionen geworden ist.