Familientreff in Reuschenberg: Ein Treffpunkt für die ganze Familie

Reuschenberg Gemeinsam mit einer Freundin und der Neusser kfd hat Nina Blankstein den „Familientreff“ gegründet.

„Es ist sehr schwer, etwas zu finden, wo man mit beiden Kindern hingehen kann“, beschreibt Blankstein, zweifache Mutter, ihre Beweggründe für das Angebot. Gemeinsam mit ihrer Freundin Christina Ruske und der kfd hat sie den Familientreff im vergangenen Jahr initiiert. Spielgruppen am Vormittag seien oft überfüllt und man bekäme selten einen Platz, erklärt Blankstein weiter, und als berufstätige Mutter käme nach kurzer Zeit ohnehin die Frage auf: „Was mache ich, wenn ich wieder arbeite? Dann habe ich gar keine Chance mehr, noch etwas gemeinsam mit den Kindern zu machen“. Nicht nur ihr gehe es so, auch ihre Freundin habe sich ein Angebot für die ganze Familie gewünscht. „Also hat sie zu mir gesagt: Lass uns doch einfach selber etwas machen.“ Gesagt, getan. Nach einem Gespräch mit der kfd riefen die beiden Mütter den Familientreff ins Leben. Wichtig ist den Initiatoren vor allem, dass das Angebot für alle Familien mit Kindern jeden Alters offen ist. „Wir haben es mit Absicht nicht Elterntreff genannt, denn es stehen sowohl die Eltern als auch die Beschäftigung der Kinder im Vordergrund“, sagt Blankstein. Der Familientreff sei keine reine „Kinderbespaßungsrunde“, sondern eine Möglichkeit für Eltern, sich über Erfahrungen oder gar Probleme im Eltern-Alltag auszutauschen. „Wir sprechen über alles; über Allgemeines, über Prioritäten im Leben, über Alltagssituationen, über Schönes und Schwieriges“, sagt Blankstein. Sie selbst habe durch den Treff bereits wertvolle Tipps von anderen Eltern erhalten. Gleichzeitig lernen die Familien die kfd und die vielen Gruppen und Kreise für Kinder und Erwachsene kennen.

In diesem Jahr soll der Familientreff weitergeführt werden – und wachsen. Wer teilnehmen möchte, kann einfach zu einem der nächsten Treffen kommen: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Plätze sind bisher noch unbegrenzt. Nächster Termin ist am Mittwoch, 9. Januar, um 15 Uhr in der Altenstube am Pastor-Bouwmans-Haus in der Nelkenstraße in Neuss.