Bürgermonitor in Neuss : Holzheimer Familie sorgt sich um herabfallende Äste

So sieht es im Garten der Familie Lederer aus, wenn ein Ast eine der Eichen des Nachbargrundstücks abbricht. Foto: Lederer

Holzheim Der Ast, der von einer der drei alten Eichen auf dem Nachbargrundstück herabgefallen ist, ist schon beachtlich. „Der hätte unseren Hund erschlagen können“, ist sich Katharina Lederer sicher.

Von Anneli Goebels

Seit über 20 Jahren wohnt sie mit ihrer Familie in Holzheim an der Münchener Straße. Die alten kräftigen Bäume, die in ihren Augen eine große Gefahr darstellen, gehören zum Außengelände der Kindertagesstätte „Schatzkiste“. „Es sind tolle alte Bäume“, sagt die Holzheimerin, „aber wir fühlen uns in unserem Garten nicht mehr sicher, vor allem dann nicht, wenn der Wind kräftiger weht“, fügt sie hinzu. Ihr Wunsch: die Bäume um einige Meter zu kürzen.

So hat es in den vergangenen Jahren schon jede Menge Schriftverkehr zwischen der Familie und der Kita beziehungsweise deren Träger, der Evangelischen Jugendhilfe Neuss-Süd, gegeben. Deren Geschäftsführerin Gudrun Erlinghagen sieht keine Notwendigkeit, die Bäume zu stutzen, was eh nicht ohne weiteres möglich wäre. Denn dafür sei eine Erlaubnis vom städtischen Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima notwendig – nicht für jeden Baum, sicher aber für solch alte Eichen, wie Stadtsprecher Tobias Spange auf Nachfrage sagt.

Laut Gudrun Erlinghagen werden die Eichen „jedes Jahr von einer Fachfirma kontrolliert und begutachtet“, sagt sie. Totes Gehölz würde entfernt, die Standfestigkeit überprüft. „Das passiert im Februar und März“, ergänzt sie. Und nach heftigen Winden kämen die Fachleute auch ein zweites oder drittes Mal zur Kontrolle. „Schließlich spielen auf dem Außengelände Kinder“, so Gudrun Erlinghagen.

Für Baumbesitzer, wie in diesem Fall die Jugendhilfe der Diakonie Neuss-Süd, bestünde laut Bundesgesetzbuch (BGB) die Pflicht, dafür zu sorgen, dass von einer Sache (dazu zählen auch Bäume), keine Gefahr ausgehe, informiert Spange. Daher müsse der Eigentümer haften, wenn durch die Sache ein Schaden entstünde. „Daraus leitet sich ab, dass auch Privatleute Bäume auf ihren Grundstücken regelmäßig von einer Fachkraft begutachten lassen sollten. Wer nicht selbst die erforderliche Fachkenntnis hat, muss dann entsprechend jemanden beauftragen. Die Intervalle sind dabei unterschiedlich und hängen von Faktoren wie unter anderem Alter, Baumart, Standort ab“, so Spange.