Rathauskantine in Neuss : „Der alte Ratssaal war unser zweites Wohnzimmer“

Neuss Seit dem Jahr 2000 hat Familie Geuenich die Rathauskantine in Neuss betrieben. Zum Jahresende ist Schluss. Die Betreiber blicken zurück auf eine ereignisreiche Zeit.

Seit der Gründung hat das Familienunternehmen CS Cateringservice im Rathaus nicht nur zwei Neusser Bürgermeister und unzählige Angestellte der Stadt bewirtet; Zum Mittagstisch in der Rathauskantine waren alle willkommen. Morgens ab 6 Uhr wanderten die ersten Brötchen über die Theke, ab 11 Uhr gab es Mittagstisch. Vor der Corona-Pandemie aßen in der Rathauskantine täglich rund 300 Neusser zu Mittag, auch jetzt sind es bis noch zu 150. Außerhalb des Rathauses waren die Geuenichs mit ihrem Cateringservice unterwegs, beispielsweise bei Veranstaltungen im Zeughaus.

Als der heute 71-Jährige Friedhelm Geuenich 2017 in Rente ging, übernahm sein Sohn Lutz als Geschäftsführer den Betrieb, in dem er zuvor selbst seine Ausbildung gemacht hatte. Nun aber endet die Geschichte des Familienunternehmens. „Es war wirklich ein Highlight, am Schluss meiner Kochkarriere selbstständig zu arbeiten.“, findet der Gründer. „Der Abschied tut uns selbst wahnsinnig leid – das war wie unser zweites Wohnzimmer. Wir haben viel Herzblut in die Rathauskantine gesteckt, viel erlebt und unwahrscheinlich gerne dort gearbeitet. Wir verlassen das Rathaus mit einem weinenden Auge.“ – „Und einem lachenden“, wirft seine Frau Irene ein.