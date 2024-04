Nach falscher Todesmeldung in Neuss Polizei warnt vor Fehl-Informationen im Netz

Die Polizei nutzt den aktuellen Fall aus Neuss deshalb für einen Appell für mehr Vorsicht im Umgang mit sozialen Medien: Ein gut gemeinter Post als Warnung oder auch eine Nachfrage in den Kommentaren sei schnell geteilt und genauso schnell verbreitet. „Nicht selten führen gut gemeinte ,Warnhinweise‘ oder auch Informationen, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, zu einer unkontrollierten Verbreitung und zu ungewollter Panikmache“, heißt es in einer Stellungnahme. „Daher bitten wir um größtmögliche Zurückhaltung bei der Weitergabe solcher Hinweise. Es ist wichtig, dass sich Personen darüber bewusst sind, dass Handlungen in sozialen Netzwerken die Verbreitung von Spekulationen beeinflussen können“, schreibt die Polizei.