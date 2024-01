Ermittlungen in Neuss Falscher Handwerker dringt in Wohnung ein

Die Heizungen müsse er dringend überprüfen. Mit diesem Vorwand verschaffte sich ein unbekannter Mann am Dienstag Zugang zu einer Wohnung auf der Schillerstraße im Dreiköniginnenviertel. Zwischen 13 Uhr und 13.10 Uhr stand er vor der Wohnungstür einer 77-Jährigen. Die Neusserin ließ den Mann in die Wohnung, woraufhin dieser sich in verschiedenen Räumen umgesehen habe. Den Heizungen widmete er jedoch nur kurze Blicke. Auf Nachfrage gab er an, dass sein Chef sich das alles noch einmal ansehen müsse.