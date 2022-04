Betrug in Neuss : Falsche Wasserwerker bestehlen älteres Ehepaar

Neuss Wieder einmal waren auch in Neuss falsche Wasserwerker unterwegs. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In Neuss stand am Freitag, gegen 14.15 Uhr zunächst nur ein Unbekannter vor der Tür eines älteren Paares an der Kölner Straße. Als die Ehefrau die Tür öffnete, stellte sich der Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Dass es keine vorherige Terminankündigung gab, irritierte die Seniorin zu Recht. Wie die Polizei mitteilte, habe der Unbekannte behauptete, es sei wegen eines Wasserrohrbruchs bei einer Nachbarin sehr eilig und so habe er die Frau überzeugen können, ihn in die Wohnung zu lassen.