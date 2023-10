Verbrechen in Neuss Falsche Polizisten erbeuten Geld

Ein 44 Jahre alter Mann aus Italien wurde am Donnerstag um 16.37 Uhr an der Breslauer Straße von zwei Unbekannten bestohlen, die sich als Polizisten ausgaben. Das Opfer gab an, dass er anliegende Warenhäuser beliefert habe. Als er den dortigen Be- und Entladebereich fußläufig verlassen habe, sei ein silberner Mercedes vorgefahren. In dem Fahrzeug hätten sich zwei männliche Personen befunden. Der Beifahrer habe kurz eine „Polizeimarke" gezeigt und den 44-Jährigen aufgefordert, stehen zu bleiben. Die beiden Personen seien ausgestiegen und hätten seine Taschen durchsucht, in denen sie Geld gefunden und an sich genommen hätten. Daraufhin seien die Tatverdächtigen wieder in ihr Auto gestiegen und in Richtung Hammer Landstraße davongefahren. Die Personen sollen etwa 30 bis 32 Jahre alt sein, schwarze Sportanzüge getragen und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Hinweise werden unter 02131 3000 entgegengenommen.