Verbrechen in Neuss Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck

Eine 66 Jahre alte Frau aus Kanada ist am Samstagnachmittag von falschen Polizeibeamten an der Görlitzer Straße bestohlen worden. Drei Männer hatten die Frau und ihren Begleiter aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und angegeben, ihren Schmuck in Verwahrung nehmen zu müssen. Das teilte die Polizei am Montag mit.