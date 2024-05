Polizei sucht Zeugen Falsche Bauarbeiter betrügen Seniorin in Neuss

Mit einem vereinbarten Preis in einem niedrigen, vierstelligen Bereich wolle man die Einfahrt sowie das Dach des Hauses reinigen. So erschienen zwei weitere, männliche Personen mit einen weißen Kastenwagen mit ausländischen Kennzeichen vor Ort und begannen mit den Arbeiten. Nach Beendigung dieser gab der vermeintliche Bauarbeiter an, dass sich die Kosten auf das etwa achtfache erhöht hätten. Man vereinbarte einen zu zahlenden Betrag etwa in der Mitte der beiden Summen.