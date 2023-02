Neusser Feuerwehr im Einsatz Ausgebranntes Fahrzeug womöglich vor Polizei geflüchtet

Zuvor war der Pkw offenbar in Mönchengladbach in eine Polizeikontrolle geraten und Richtung Düsseldorf geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wurde der ausgebrannte Fluchtwagen in einer Tiefgarage in Neuss gefunden. Auch die Nummernschilder sollen identisch sein. Nachdem der verdächtige Pkw mit zwei Personen sich einer Polizeikontrolle entzog und durch die Stadt Mönchengladbach sowie über die Autobahn 52 Richtung Düsseldorf flüchtete, verloren die Beamten den roten BMW Coupe an der Raststätte Cloerbruch aufgrund der hohen Geschwindigkeit aus den Augen. Eine weitere Fahndung verlief negativ. Allerdings soll der Fluchtwagen zuvor in Viersen gestohlen worden sein, da die Kennzeichen nach Polizeiangaben identisch sind.