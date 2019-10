Forderung der SPD Neuss : Düsseldorf-Fahrt soll billiger werden

Sascha Karbowiak (SPD Neuss) sowie Andreas Rimkus MdB (SPD Düsseldorf) an der Straßenbahnhaltestelle „Langemarckstraße“ in Neuss. Foto: SPD

Neuss Täglich pendeln zahlreiche Menschen zwischen der Landeshauptstadt und der Quirinusstadt. Die SPD Neuss erhält bei ihrem Einsatz nach günstigeren Fahrkarten für Busse und Bahnen jetzt Unterstützung von der anderen Rheinseite.

Nicht nur in Büttenreden muss die „freundschaftliche Feindschaft“ zwischen Neuss und Düsseldorf Jahr für Jahr als Running Gag herhalten. Der scherzhafte Tenor: Mit der anderen Rheinseite will man so wenig wie möglich zu tun haben. Doch die Realität sieht anders aus. Täglich pendeln zahlreiche Menschen zwischen der Landeshauptstadt und der Quirinusstadt. Dabei hadern viele Fahrgäste allerdings mit den Ticketpreisen.