Neustraße in der Neusser Innenstadt Ärger über Standort von Lieferdienst „Flink“

Wie einkaufen, nur einfacher – mit diesem Schlagwort macht der Lieferdienst „Flink“ für sich Werbung. Wer keine Zeit zum Einkaufen hat, kann sich online oder via App bei „Flink“ seine Lebensmittel und Getränke bestellen und bekommt sie schnell und umweltfreundlich per Fahrrad an die Haustür geliefert. Seit der Corona-Zeit, als das Einkaufen zeitweise alles andere als einfach war, sind Lebensmittel-Lieferdienste wie „Flink“ stark gewachsen. In Deutschland arbeitet insbesondere der Rewe-Konzern mit „Flink“ zusammen. Versprochene Lieferzeiten von nur zehn Minuten machen den Bestellservice zusätzlich attraktiv.