Rosmarinstraße in Neuss Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 28 Jahre alter Neusser fuhr am Mittwoch um 18.35 Uhr mit seinem Pkw die Rosmarinstraße in Richtung Bergheimer Straße. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, hielt er hinter einem, am Straßenrand geparkten Fahrzeug an. Als das entgegenkommende Fahrzeug vorbeigefahren war, setze er seine Fahrt fort. Nach ersten Ermittlungen kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer (53). Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.