Vorfall in Neuss Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Im Bereich der Autobahnunterführung (BAB 57) fuhr er mit seinem Fahrrad, aus einem Feldweg kommend, auf die Fahrbahn des Berghäuschenswegs auf, wo er mit dem Pkw einer 25-jährigen Neusserin kollidierte. Diese befuhr zu diesem Zeitpunkt den Berghäuschensweg aus Richtung Erfttal kommend in Richtung Neuss und konnte trotz einer Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde in Folge des Zusammenstoßes schwerstverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin und ihre 41- jährige Beifahrerin verblieben unverletzt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteams. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 1.