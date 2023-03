Unfall in Neuss Fahrradfahrer am Kopf verletzt

Wie die Polizei am Montag, 27. März mitteilte, ereignete sich am Dienstagmorgen, 21. März, gegen 8.20 Uhr, ein Unfall in Neuss, bei dem ein Mann am Kopf verletzt wurde. Ein 32-jähriger Neusser wechselte mit seinem Fahrrad von dem Gehweg auf den Weißenberger Weg in Neuss. Hierfür fuhr der Radfahrer zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn ein.