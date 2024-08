Fotos aus Neuss So codiert die Polizei Fahrräder zum Schutz gegen Diebstahl

Zur Codierung muss für jedes Fahrrad ein Datenblatt ausgefüllt und ein Eigentumsnachweis mitgebracht werden. Beim Kriminalkommissariat 21 an der Hauptwache an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ist eine Codierung ohne Voranmeldung möglich: Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Wer sein Rad an anderen Polizeidienststellen codieren lassen möchte, sollte vorher telefonieren: 02131 3000.