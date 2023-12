Polizei ermittelt Fahrkartenautomat in Neuss gesprengt

Neuss · Am Donnerstagmorgen wurde in Neuss ein Fahrkartenautomat an der Haltestelle „Neuss Am Kaiser“ gesprengt. Die Ermittlungen laufen noch.

14.12.2023 , 12:20 Uhr

Die Haltestelle „Neuss am Kaiser“ ist wegen laufender Ermittlungen der Polizeibeamten gesperrt. Ein Spezialisten-Team ist vor Ort. Foto: Simon Janßen

An der Haltestelle „Neuss Am Kaiser“ wurde am Donnerstagmorgen ein Fahrkartenautomat gesprengt. Nach Angaben der Polizei werden aktuell die Spuren aufgenommen. Darüber hinaus kontrollieren Spezialisten für die Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen, ob sich noch Sprengstoffreste im Automat befinden, um diese zu entfernen oder kontrolliert zu sprengen. Die Haltestelle ist aktuell gesperrt. Weitere Informationen folgen in Kürze.

(jus)