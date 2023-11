Haltepunkt Rheinpark-Center in Neuss Fahrkarten-Automat erneut gesprengt

Unbekannte Täter haben zum wiederholten Mal einen Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Rheinpark-Center gesprengt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich die Tat bereits in der Nacht zu vergangenem Samstag. Der Notruf ging um 3.56 Uhr ein, nachdem ein Zeuge auf einem angrenzenden Firmengelände die Explosion hörte und anschließend Rauch bemerkte. Zur Tatbeute gibt es aktuell keine Informationen, Hinweise nimmt die Polizei unter 021313000 entgegen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits 2022 und 2020 kam es zu Sprengungen an dem Bahn-Haltepunkt.