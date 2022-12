Straßenbahn 709 in Neuss Straßenbahnen begegnen sich frontal in der Innenstadt

Die eingleisige Anlage ist seit 2009 in Betrieb. Seitdem hat es keinen Unfall gegeben. „Es kommt sehr selten vor, dass sich zwei Bahnen in unterschiedlichen Abständen gegenüberstehen. Dann aktiviert die Anlage sofort rote Notblinker und andere Sicherheitseinrichtungen. Die Fahrer müssen dann sofort bremsen und die Bahn zum Stehen bringen“, so Schuster.