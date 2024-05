Baum-Arbeiten in Neuss Fällungen an Nordkanalallee und Hebbelstraße

Im Zuge der Kanalbauarbeiten an Nordkanalallee und Hebbelstraße sind Maßnahmen geplant, die den Baumbestand in dem Bereich beeinflussen. Besonders an der Hebbelstraße geht es ordentlich zur Sache. Dort wird der vorhandene Baumbestand nämlich vollständig beseitigt und größtenteils durch Neupflanzungen in den überarbeiteten Baumbeeten ersetzt.