Knapp 30000 Besucher : Die Highlights vom Fackelzug 2022 in Neuss im Überblick

Neuss 87 Großfackeln erleuchteten am Samstagabend die Innenstadt, die – nach Angaben der Polizei – mit rund 30.000 Besuchern „massenhaft voll war“. Ein Sehnsuchtsgefühl.

Klima- und Umweltschutz waren ein Schwerpunkt des Fackelzuges: Der Grenadierzug Mer maake möt beklagte das Insektensterben: „Die Biene Maja macht die Düse, es gibt kein Obst und kein Gemüse.“ Die Stifte der Schützengilde retteten die Welt, ein toll gestalteter Mettigel bedrohte Arten, Korallenriff und Tiefsee gehören besonders geschützt, auch wenn dazu ein „Geheimkommando“ nötig ist, wie die Hippeböck in einer auch technisch gelungenen Fackel verrieten. Ein zweiter Schwerpunkt war die Landesgartenschau, die 2026 in Neuss stattfindet. Während viele Züge „voll dabei“ sind – „Röskes für Röskes“ – und „weil Neuss es am nötigsten hat“, gab es auch Kritik an Bürgermeisters Blümchenschau: „Millionen fließen, Blüten sprießen.“ Horrende Energiepreise spielten eine Nebenrolle: „Kommt der Schütze leicht ins Wanken, soll er feiern oder tanken.“

Röskes Mitglieder der Schützenlust forderten in einer Großfackel „Röskes rein in den Verein!“.

Dazwischen waren viele Züge mit Handfackeln, die Further Engel hatten natürlich Engel am Stab, die Nordlichter waren alle in einem Boot auf dunklen Füßen unterwegs. Oberleutnant Patrick Bongartz begründete dies mit ersten „Energiesparmaßnahmen“. Die Jagdhörner meldeten sich ebenso zurück wie die Havekadette ihre Wiedergeburt feierten. Die Fetzige Nüsser erinnerten an den Tod eines Pferdes beim vergangenen Düsseldorfer Schützenfest: „Möm Päd in Nüss wör dat net passet.“