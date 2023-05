Im Romaneum in Neuss Wunsch nach mehr Diversität in Kinderliedern

Im Anschuss sprach die Musikwissenschaftlerin Marion Gerards, die an der katholischen Hochschule NRW lehrt, zum Thema „Diversität und musikalische Bildung im Kita-Alltag“. In ihrem Vortrag wollte sie ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Vorurteile und Zuschreibungen in Kinder- und Volksliedern enthalten sein könnten – etwa durch koloniale Bezeichnungen. Als weiteres Beispiel spielt sie das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ vor. „Durch die Vokalverschiebung wird die chinesische Sprache verballhornt“, sagt sie. Und durch das dominante Eingreifen und Gebaren des Polizisten liege der Verdacht des „Racial Profiling“ nah. In seiner ursprünglichen Fassung hätte das Lied „Drei Japanesen ohne Pass“ geheißen. Wie also mit solchen Texten umgehen? Nach Rückfrage im Publikum werde das Lied ohnehin nicht mehr in den Kitas gesungen. Gerards schlug auch vor, dass man Lieder umdichten könnte. Diese Praxis sei im Laufe der Jahre häufig vorgekommen. „Zwei Zitronen und eine Ananas“ war als Vorschlag daraufhin zu hören.