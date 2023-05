Floristik-Landesmeisterschaft mit Neusser Beteiligung „Ein Platz auf dem Treppchen wäre schön“

Zu hören, welche Aufgabe ihm am meisten Freude bereitet, mag zunächst überraschen. „Ich gestalte am liebsten Trauerfloristik“, so Liss. „Sich zu überlegen, wie man Menschen über die Blumen und die Gestaltung auf dem letzten Weg am passendsten begleitet empfinde ich als sehr erfüllend.“ Dabei gebe es nicht mehr die klassische Trauerblume. „Lilien und Chrysanthemen spielen nicht mehr die große Rolle. Kränze werden natürlich immer noch gern genommen. Aber es ist heute alles individueller, zum Beispiel orientiert man sich an den Lieblingsblumen des verstorbenen Menschen“, erklärt Fabian Liss.