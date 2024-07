Fernsehteams drehen im Inkult Neuss „Man muss nicht nach extremistischen Inhalten suchen“

Das macht die Jugendlichen und Betreuer der Einrichtung auch zu gefragten Gesprächspartnern vor laufender Kamera. Für die Fernsehdokumentation „Kalifat in der Schule – Wie gefährlich ist der Hype um Hassprediger?“ des SWR reiste Lisa Hüttl aus Berlin an, um im Inkult Antwort auf zwei Fragen zu bekommen: „Wie schnell geraten Teenager bei TikTok in die Fänge von Islamisten?“ Und: „Was können wir gegen die Radikalisierung von Schülern tun?“ Hintergrund war, dass Islamisten über TikTok verstärkt Schüler ansprechen und spürbar sei, wie Extremismusforscher, Lehrer und Sozialarbeiter in dem Beitrag übereinstimmend berichten, dass sich muslimische Schüler besonders seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel radikalisiert haben.