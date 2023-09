Extreme Süßigkeiten aus Neuss Härtetest für die Geschmacksnerven

Menschen mit empfindlichem Magen müssen jetzt ganz stark sein. In den kommenden Zeilen geht es unter anderem um den Geschmack von totem Fisch, um eine mysteriöse Wurzel und extreme Schärfe. Um konkret zu werden: Unser Autor hat in der Neusser Süßwarenfabrik an der Niederstraße ganz tief ins Exoten-Regal gegriffen und sich durch die (vermeintlich) herausforderndsten Artikel getestet. Das kam dabei heraus: