Mysteriöser Einsatz in Neuss Trümmerfeld nach E-Auto-Explosion in Garage

Rosellen · An der Gierer Straße hat es am Sonntagmorgen eine heftige Detonation gegeben. In der betroffenen Garage war zum Zeitpunkt des Vorfalls ein E-Auto abgestellt.

27.08.2023, 17:47 Uhr

18 Bilder Explosion in Garage sorgt für Verwüstung in Rosellen 18 Bilder Foto: Patrick Schüller

Der Löschzug Rosellen hatte am Sonntagmorgen einen großen Schutzengel. Um 9.31 Uhr wurde die Feuerwehr wegen Rauch, der aus einer Garage drang, an die Gierer Straße gerufen. Nach dem Eintreffen der Kräfte kam es dann zu einer heftigen Explosion, die auch in anderen Stadtteilen Glasscheiben klirren ließ. „Zum Glück hatten die Kollegen noch ausreichend Distanz zur Garage“, sagt Feuerwehr-Sprecher Michael van Kempen. Durch die Druckwelle wurden Trümmerteile über die Straße geschleudert, Scheiben in der Umgebung gingen zu Bruch und Dachziegel wurden von mehreren Häusern geschleudert. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Fest steht: In der Garage befand sich zum Zeitpunkt ein E-Auto. Welche Rolle dies bei der Explosion spielte, steht aktuell aber noch nicht fest.

(jasi)