Trümmerfeld in Neuss-Rosellen Gas war ursächlich für Explosion in Garage

Das Trümmerfeld, das am Sonntagmorgen an der Gierer Straße entstand, ist auf eine Gas-Explosion zurückzuführen. Das teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mit. Die Quelle des Gases sei bislang aber noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr war gegen 9.30 Uhr gerufen worden, nachdem Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Garage festgestellt hatten. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte des Löschzuges Rosellen kam es zu einer Explosion. Ein E-Auto, das in einer der Garagen stand, musste aufwändig gelöscht werden.