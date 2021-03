Machbarkeitsstudie in Neuss : Expertengespräche zur Landesgartenschau

Machbarkeitsstudie in Neuss

Neuss Die Bewerbung zur Landesgartenschau 2026 wird in Neuss vorangetrieben. Jetzt fand das erste Expertengespräch im Rahmen der Machbarkeitsstudie statt.

Wie die Stadt mitteilt, böte die Landesgartenschau die Möglichkeit, die Aufenthaltsqualität für neue Wohnbebauung in Innenstadtnähe, etwa im Hammfeld oder im Augustinusviertel, zu verbessern. Damit würde sie einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. Thematisch böten sich in Neuss viele Anknüpfungspunkte für eine Landesgartenschau, etwa an die Kulturlandschaft, die Stadtgeschichte, den Rhein oder die Stadtökologie.