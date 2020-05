Telefonaktion in Neuss : Infos zum Thema Schlaganfall

Neuss Das Johanna-Etienne-Krankenhaus hat sich in Kooperation mit der Neuß-Grevenbroicher Zeitung etwas einfallen lassen, um die Menschen im Rhein-Kreis auf ein weit verbreitetes Krankheitsbild aufmerksam zu machen.

Anlass ist der Tag gegen den Schlaganfall, den die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe jedes Jahr am 10. Mai ausruft. 270.000 Menschen pro Jahr sind in Deutschland betroffen. Der Schlaganfall ist die häufigste Ursache für Behinderungen im Erwachsenenalter. Das „Etienne“ informiert deshalb online und per NGZ-Telefonaktion über die Krankheit. Die gute Nachricht lautet: Je schneller eine professionelle Behandlung beginnt, desto besser sind die Aussichten. Wie erkenne ich einen Schlaganfall? Wie reagiere ich richtig? Sollte ich trotz Corona ins Krankenhaus gehen? Und wie kann ich einem Schlaganfall vorbeugen? Um solche und weitere Fragen zu klären, sind am kommenden Freitag, 8. Mai, von 16 bis 17 Uhr drei Experten des Johanna-Etienne-Krankenhauses in der NGZ-Redaktion zu Gast, um eine kostenlose Telefon-Beratung anzubieten. Ansprechpartner sind Chefarzt Jan Sobesky, der im genannten Zeitraum unter 02131 404342 erreichbar sein wird, sowie Oberarzt Christoph Walter (02131 404343) und die Stationsleitung der Stroke Unit, Patricia Günther (02131 404346).