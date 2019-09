Wirtschaftsforum in Neuss : Experten-Talk über Cybersicherheit

Wirtschaftsforum in Neuss

Neuss Die Angriffe mit Schadsoftware im Internet nehmen zu. Unternehmen, die bereits Opfer von Cyberattacken geworden sind, suchen unter anderem Hilfe beim Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA NRW.

Es ist so selbstverständlich für uns geworden: Einkaufen, Urlaube buchen, mit anderen Menschen kommunizieren, Daten in Clouds sichern – alles läuft über das Internet. Dabei werden unsere Daten gespeichert und an Unternehmen weitergeleitet. Dass aber weder Wirtschaft noch Privatpersonen grundsätzlich sicher vernetzt sind, zeigt sich regelmäßig, wenn große Hackerattacken bekannt werden. Wie 2016, als das Lukas-Krankenhaus angegriffen worden war.