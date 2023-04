Neusser Experten warnen vor Cannabis-Legalisierung „Das Abhängigkeitspotenzial für Jugendliche ist besonders hoch“

Der süßlich-harzige Duft, der von Hanfzigaretten ausgeht, waberte bisher eher in abgelegeneren Ecken von Parks oder von anderen schlecht einsehbaren Orten durch die Gegend – wenig verwunderlich, der Kauf und Besitz von Cannabisprodukten ist strafbar. Das wird sich ändern. Die Bundesregierung hat am Dienstag verkündet, dass Erwachsene künftig Cannabis in bestimmten Mengen kaufen und besitzen dürfen. Auch ein Eigenanbau von maximal drei Pflanzen wird straffrei bleiben, möglich ist auch der Zusammenschluss von bis zu 500 cannabisaffinen Menschen in Vereinen, die die Pflanze anbauen und konsumfertig verkaufen.