Diskussionsveranstaltung in Neuss : Was hilft gegen die Schuldenfalle?

Wenn einen die monatlichen Rechnungen erdrücken, ist der Weg in die Schuldenfalle oft nicht mehr weit. Foto: dpa

Neuss Neuss hat im Rhein-Kreis die höchste Überschuldungsquote. Mehr als 16.000 Menschen wurden als überschuldet eingestuft. Am 4. April diskutieren Experten über Hilfen und Präventionsarbeit.

Von Andreas Buchbauer

Die Rote Laterne hat niemand gern. Als Inbegriff für das Schlusslicht in einer Tabelle steht sie schließlich keinem gut zu Gesicht, schon gar nicht einer Stadt. Wenn es um die Überschuldungsquote von Privathaushalten geht, dann hat die Stadt Neuss allerdings im Kreis schon seit Jahren die Rote Laterne. Und die leuchtet als Alarmsignal. Vor Kurzem hat die Wirtschaftsauskunftei Creditreform ihren Schuldneratlas 2018 für Privathaushalte vorgelegt. Die Überschuldungsquote ist in Neuss mit 13,46 Prozent im Rhein-Kreis am höchsten, 16.900 Menschen wurden in der Quirinus-Stadt als überschuldet eingestuft – trotz hervorragender konjunktureller Rahmenbedingungen und Niedrigarbeitslosigkeit.

Mit „Wirtschaftsboom und Schuldenfalle – zwei Gegensätze?“ ist daher eine Diskussionsveranstaltung überschrieben, zu der der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings für Donnerstag, 4. April, in die CDU-Geschäftsstelle, Münsterplatz 13a, lädt. Ab 19 Uhr wird die Überschuldungslage in Neuss dabei unter die Lupe genommen. Dabei geht es um Fragen wie: Wie hoch ist die Überschuldung in Neuss? Welche Ursachen spielen eine Rolle? Und vor allem: Welche Hilfsangebote gibt es und wie kann präventiv gearbeitet werden? Denn gerade Präventionsarbeit kann das Abrutschen in die Überschuldung verhindern.

Um dies zu erörtern, hat Geerlings Gäste aufs Podium geladen, die sich des Themas aus unterschiedlicher Perspektive annehmen. Mit dabei sind Chris Proios, Creditreform Konjunkturforschung Regional, André Becker, ebenfalls Creditreform, Uwe Simons, Schuldnerberater des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM), Franz Beering-Katthagen (SKM-Geschäftsführer) und Stephan Meiser (Sparkasse Neuss).

Sie werden dabei sicherlich über ein Alarmsignal sprechen, das durch die jüngst vorgelegte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung für Gesprächsstoff in Neuss sorgt. Rund 50 Prozent der Haushalte in Neuss geben mindestens 30 Prozent ihres Einkommens für Miete aus – eine derart hohe Quote bei der Mietbelastung gibt es in keiner anderen deutschen Großstadt. Hohe Kosten für Wohnen und Mieten sind trotz bester konjunktureller Rahmenbedingungen zum Armuts- und Überschuldungsrisikofaktor geworden. Hinzu kommen die sogenannten Big Six: Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung, Krankheit, unwirtschaftliche Haushaltsführung, gescheiterte Selbstständigkeit und Niedrig-Einkommen. Auch sie werden daher bei der Diskussionsveranstaltung eine Rolle spielen.