Sekten-Experte spricht in Neuss Ein Blick in die Welt des Fanatismus

Fanatismus und Extremismus in unserer Gesellschaft. Darum ging es jetzt im Offenen Treff der Evangelischen Auferstehungskirche Gohrer Straße. Andrew Schäfer von der Evangelischen Kirche im Rheinland – Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter – war nämlich zu Gast. Und der thematisierte zunächst den religiös motivierten Fanatismus oder Extremismus, der auch in subtileren Formen daherkommt. Als ein Beispiel nannte Andrew Schäfer die Zeugen Jehovas, die in Innenstädten mit der Zeitschrift „Wachtturm“ in der Hand ein enormes Stehvermögen an den Tag legen. Der Experte erlaubte einen Blick hinter diese harmlos erscheinende Kulisse. „Da werden demokratische Strukturen abgelehnt, bei Verstößen ist die Höchststrafe der Gemeinschaftsentzug“, beschrieb er. Dieser könne dazu führen, dass Eltern und Kinder keine Kontakte haben dürfen, der Konformitätsdruck sei immens.