Wechsel in Neuss Ex-Lukas-Chef holt sein Pflege-Ass nach

In Neuss setzte Albrecht Maßstäbe, weil sie als erste Pflegedirektorin bundesweit, wie sich Krämer erinnert, das in den Niederlanden erprobte Arbeitszeitmodell „Flexpool“ einführte. Die Idee, durch das Angebot von „Wunscharbeitszeiten“ ehemalige Pflegekräfte für den Dienst zurückzugewinnen und so Personalengpässe zu überwinden, überzeugte 2019 eine aus Vertretern des Bundesverbandes Pflege und des Springer-Verlages bestehende Jury, die sie zur „Pflegemanagerin des Jahres“ kürte. Für Schlagzeilen sorgte Albrecht ferner dadurch, dass sie in Italien persönlich Krankenpfleger aber auch Hebammen für ein Engagement in Neuss anwerben und diesen so eine Berufsperspektive geben konnte.