Neuss: Ex-Fußballprofi Erik Meijer talkt auf blauem NGZ-Sofa

Neuss Ex-Fußballprofi und Sky-Experte Erik Meijer weiß das Publikum auf dem blauen NGZ-Sofa im Gespräch mit Chefreporter Ludger Baten zu fesseln. Der 70-minütige Talk nimmt sich auch die Zeit für nachdenkliche Zwischentöne.

Und weil die Chemie stimmte zwischen den beiden „Bankdrückern“ verwandelte sich das Restaurant „Essenz“ im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße in Neuss schnell in eine kleine Fußballarena. Entsprechend herzhaft ging es zur Sache. „Als Deutschland bei der WM schon nach der Vorrunde nach Hause musste, war das bei uns in Holland ein nationaler Feiertag“, verriet Meijer, selbst einmal für „Oranje“ international am Ball, schmunzelnd. Und den Grund für das unerwartete Debakel kannte er auch: „Hochmut, und zwar beim Trainerteam – das hat sich dann auf die Spieler übertragen.“ Und weil er gerade so schön in Rage war, stieg er richtig in die Analyse ein: „Ohne Schweinsteiger, Lahm und vor allem Miroslav Klose, dessen Rücktritt Deutschland sehr weh getan hat, fehlte der Mannschaft das Führungspersonal. Und anstatt Leute wie Leroy Sane oder Sandro Wagner, also Spieler, die eine eigene Meinung haben, mitzunehmen, standen Leute im Kader, die schon damit zufrieden waren, vier Wochen in Russland unter Jogi Löw zu trainieren.“ Dass der DFB-Elf im Turnier nur magere zwei Treffer gelangen, fand Meijer fast logisch, „denn es standen zu viele Leute auf dem Platz, denen hauptsächlich daran gelegen war, auf ihre 96 Prozent Passquote zu kommen.“