Evangelische öffentliche Bücherei Der Jubilar im Container

Ihr 50-jähriges Bestehen hat die Evangelische Öffentliche Bücherei der Gemeinde Neuss-Süd mit einem „Internationalen Vorlesen“ für Grundschüler und kleinen Empfang an einem besonderen Datum gefeiert – dem Weltkindertag. Denn das Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern um die Leiterin Ute Zimmermann-Thiel möchte den Schwerpunkt nun auf genau diese Zielgruppe setzen. „Wir haben unser Angebot an Grundschulliteratur aufgestockt und bieten Öffnungszeiten am Vormittag an, um so unseren Standort optimal zu nutzen.“