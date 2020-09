Evangelische Kirche in Neuss : Reformationskirche wird aufgegeben

Bei einer Gemeindeversammlung wurde am Sonntag bekannt gegeben, dass in der Reformationskirche ab dem 1. Januar 2022 keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Das Gebäude soll in seiner äußeren Form erhalten bleiben, aber anders genutzt werden. Foto: Christoph Kleinau

Nordstadt Evangelische Gemeinde baut den Standort der Versöhnungskirche aus. am Berliner Platz werden ab 2022 keine Gottesdienste mehr gefeiert. Für das Gebäude wird eine neue Nutzung gesucht. Aber: Das Jugendzentrum bleibt.

Der Berliner Platz wird von zwei Kirchen eingefasst. Diese städtebauliche Besonderheit, so hat Planungsdezernent Christoph Hölters schon mehrfach betont, würde die Stadt gerne erhalten sehen. Rein baulich kann das gelingen, spirituell aber nicht. Denn ab dem 1. Januar 2022 werden in der evangelischen Reformationskirche keine Gottesdienste mehr gefeiert.

Über diesen Beschluss des Presbyteriums wurde am Sonntag die Gemeinde informiert, und schon am Montagabend tagte das Presbyterium, um die Frage „Was nun?“ zu diskutieren. Fest stehe gegenwärtig, so die Presbyteriums-Vorsitzende Angelika Tillert, dass die Gemeinde Herr im eigenen Haus bleiben und die Außenansicht der Kirche erhalten will. Für das Innere aber wird eine neue Nutzung gesucht. Das könnte eine kirchennahe Nachnutzung sein, wie zum Beispiel in Form einer schon 2015 diskutierten Umgestaltung zu einem Kolumbarium. Tillert hält aber auch eine Nutzung als Veranstaltungsfläche und den Umbau zu Wohnraum für denkbar.

Info Evangelische Gemeinde zählt 5350 Seelen Gründung Mit Teilungsbeschluss vom 24. Juni 1963 wird die Evangelische Kirchengemeinde in Neuss in vier Gemeinden geteilt. Größe Eine ist die Further Reformations-Kirchengemeinde mit zwei Pfarrbezirken und zwei Gemeindezentren. Ihr gehören aktuell noch 5350 Mitglieder an.

Mit dem Beschluss, die Reformationskirche als Gottesdienstzentrum aufzugeben, beendet die Gemeinde eine seit 2011 geführte Standortdiskussion. Dass sich die kleiner werdende Further Gemeinde auf Sicht keine zwei Kirchen leisten kann, stand schon damals fest. Diskutiert wurde nur, ob die Reformationskirche am Berliner Platz oder die Versöhnungskirche an der Furtherhofstraße bleibt – oder gar ein Neubau am Nordpark entsteht. 2015 wurden Machbarkeitsstudien und Strukturanalysen für alle Standorte in Auftrag gegeben, doch kam keine zu einem klaren Ergebnis, erinnert Tillert.

Ende 2017 dann ein erster Beschluss: Die Versöhnungskirche bleibt erhalten, für das Familienzentrum „Schatzinsel“ werden neue Räume gestaltet und die Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk intensiviert. Dieser Linie folgend wurde am Sonntag die Weiterentwicklung des Gemeindezentrums an der Furtherhofstraße zum diakonischen Zentrum angekündigt. Dass diesem Standort der Vorzug gegeben wurde, begründet Tillert auch strukturell. Zwischen der Innenstadt und Kaarst würde bei einer Aufgabe der Kirche ein großer weißer Fleck ohne Gottesdienstzentrum entstehen. Zudem ist – anders als am Berliner Platz – auf dem Grundstück rund um das Gemeindezentrum genug Platz für Neubauten, um die diakonische Arbeit ausweiten zu können. Betreutes Wohnen und behindertengerechte Wohnungen könnten entstehen. Eine bereits getroffene Entscheidung zum Verkauf von einem Teil des Areals wurde deshalb zurückgenommen. Auf dem Gelände bekommt die evangelische Kita schon im nächsten Jahr einen Neubau, sodass sie um eine Gruppe erweitert werden kann.